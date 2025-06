Vide-grenier Crottes-en-Pithiverais 29 juin 2025 06:30

Loiret

Vide-grenier Crottes-en-Pithiverais Loiret

Début : 2025-06-29 06:30:00

fin : 2025-06-29 18:00:00

2025-06-29

Venez chiner, vendre ou simplement flâner au vide-grenier annuel de Crottes-en-Pithiverais, dimanche 29 juin de 6h30 à 18h ! Ambiance conviviale, emplacements gratuits, restauration et buvette sur place. Une belle journée en perspective pour faire de bonnes affaires et passer un moment chaleureux !

L’Amicale Sportive et Culturelle de Crottes-en-Pithiverais organise son grand vide-grenier annuel le dimanche 29 juin, de 6h30 à 18h00. Cet événement, devenu un rendez-vous incontournable du village, rassemble habitants, visiteurs et exposants dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

Les emplacements sont gratuits, offrant à chacun la possibilité de vendre objets, vêtements, jouets, livres et trésors oubliés du grenier. C’est l’occasion idéale pour faire de bonnes affaires ou simplement passer un moment agréable en famille ou entre amis.

Une restauration sur place est prévue buvette, snacks et plats chauds seront proposés tout au long de la journée pour se restaurer et se rafraîchir.

Pour toute inscription ou renseignement, vous pouvez contacter les organisateurs ! .

Crottes-en-Pithiverais 45170 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 15 38 85 60 ascc.bureau45@gmail.com

English :

Come and bargain, sell or simply stroll around the annual garage sale in Crottes-en-Pithiverais, Sunday June 29 from 6.30am to 6pm! A friendly atmosphere, free stalls, food and refreshments on site. It’s sure to be a great day for bargains and a good time!

German :

Kommen Sie am Sonntag, den 29. Juni von 6:30 bis 18:00 Uhr zum jährlichen Flohmarkt in Crottes-en-Pithiverais, um zu stöbern, zu verkaufen oder einfach nur zu bummeln! Gesellige Atmosphäre, kostenlose Standplätze, Essen und Trinken vor Ort. Ein schöner Tag in Aussicht, an dem Sie gute Geschäfte machen und einen gemütlichen Moment verbringen können!

Italiano :

Venite a contrattare, vendere o semplicemente passeggiare all’annuale vendita di garage a Crottes-en-Pithiverais domenica 29 giugno dalle 6.30 alle 18.00! Ci sarà un’atmosfera amichevole, piazzole gratuite, cibo e rinfreschi in loco. Sarà sicuramente una giornata fantastica, ricca di occasioni e di divertimento!

Espanol :

Venga a regatear, vender o simplemente pasear por la venta anual de garaje de Crottes-en-Pithiverais el domingo 29 de junio de 6.30 a 18.00 horas El ambiente será cordial, los puestos serán gratuitos y habrá comida y refrescos. Será un día estupendo, lleno de gangas y diversión

