Vide grenier Rue Nominoë Crozon

Début : 2025-10-26 09:00:00
fin : 2025-10-26 18:00:00
L’Association pour la Sauvegarde du Patrimoine MAritime du Fret (ASPMF) organise son traditionnel vide grenier d’automne. Restauration et buvette sur place. .
Rue Nominoë GYMNASE NOMINOE Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 6 84 35 23 63
