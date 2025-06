Vide-grenier – Cunèges 20 juillet 2025 08:00

Dordogne

Vide-grenier Place de la Mairie Cunèges Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-20 08:00:00

fin : 2025-07-20

Date(s) :

2025-07-20

Le foyer rural de Cunèges organise un vide-grenier dans le bourg.

Installation à partir de 7h, prévoir le matériel pour exposer tables, barnum, parasol, bâche…

Buvette et snack sur place.

Venez nombreuses et nombreux !

Place de la Mairie

Cunèges 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 92 95 63

English : Vide-grenier

The Foyer Rural de Cunèges organizes a garage sale in the village.

Set-up from 7 a.m., please bring your own equipment: tables, marquee, parasol, tarpaulin…

Refreshments and snacks on site.

Come one and all!

German : Vide-grenier

Der Foyer rural von Cunèges organisiert einen Flohmarkt im Dorf.

Aufbau ab 7 Uhr, Material zum Ausstellen mitbringen: Tische, Barnum, Sonnenschirm, Plane…

Getränke und Snacks vor Ort.

Kommen Sie zahlreich!

Italiano :

Il foyer rural de Cunèges organizza un mercatino dell’usato nel villaggio.

L’allestimento è previsto a partire dalle 7 del mattino; si prega di portare tutto il materiale necessario per l’esposizione: tavoli, tendone, ombrellone, telone, ecc.

Rinfreschi e spuntini sul posto.

Venite tutti!

Espanol : Vide-grenier

El foyer rural de Cunèges organiza una venta de garaje en el pueblo.

Montaje a partir de las 7 h. Se ruega traer todo el material necesario para exponer: mesas, carpa, sombrilla, toldo, etc.

Refrescos y tentempiés in situ.

Venid todos

L’événement Vide-grenier Cunèges a été mis à jour le 2025-06-14 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides