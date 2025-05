Vide-grenier Cusset – La Fabrik A’Lier Cusset, 24 mai 2025 06:30, Cusset.

Allier

Vide-grenier Cusset La Fabrik A’Lier 32 rue de Provence Cusset Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-24 06:30:00

fin : 2025-05-24 17:30:00

Date(s) :

2025-05-24

Vide grenier organisé par les usagers du SAJ DAPAT sur le parking de l’établissement.

Sur place: stand de particulier, buvette, snack, boutique d’épicerie fine et sanitaire.

.

La Fabrik A’Lier 32 rue de Provence

Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 78 88 a.rumilly@esat-creuzier.fr

English :

Garage sale organized by SAJ DAPAT users in the facility’s parking lot.

On site: private stand, refreshment bar, snack bar, delicatessen and sanitary facilities.

German :

Von den Nutzern des SAJ DAPAT organisierter Flohmarkt auf dem Parkplatz der Einrichtung.

Vor Ort: Stand von Privatpersonen, Getränkestand, Snack, Feinkostladen und Sanitäranlagen.

Italiano :

Vendita di garage organizzata dagli utenti del SAJ DAPAT nel parcheggio dello stabilimento.

Sul posto: stand privato, bar, snack bar, gastronomia e servizi igienici.

Espanol :

Venta de garaje organizada por los usuarios de SAJ DAPAT en el aparcamiento del establecimiento.

En el establecimiento: stand privado, bar de refrescos, snack bar, delicatessen e instalaciones sanitarias.

L’événement Vide-grenier Cusset Cusset a été mis à jour le 2025-05-08 par Vichy Destinations