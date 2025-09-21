Vide grenier Dammarie-sur-Loing

Vide grenier Dammarie-sur-Loing dimanche 21 septembre 2025.

Vide grenier

Dammarie-sur-Loing Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 08:00:00

fin : 2025-09-21 17:00:00

Date(s) :

2025-09-21

Vide grenier organisé par « Bel » (Bouge en Loiret), restauration et buvette

Vide grenier organisé par « Bel » (Bouge en Loiret), restauration et buvette .

Dammarie-sur-Loing 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 97 20 61

