Vide grenier Dammarie-sur-Loing
Vide grenier Dammarie-sur-Loing dimanche 21 septembre 2025.
Vide grenier
Dammarie-sur-Loing Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21 08:00:00
fin : 2025-09-21 17:00:00
Date(s) :
2025-09-21
Vide grenier organisé par « Bel » (Bouge en Loiret), restauration et buvette
Dammarie-sur-Loing 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 97 20 61
L’événement Vide grenier Dammarie-sur-Loing a été mis à jour le 2025-09-13 par OT GATINAIS SUD