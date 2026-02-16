VIDE GRENIER D’ANOST

Place centrale Anost Saône-et-Loire

Tarif : 2.5 – 2.5 – 2.5 EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14

fin : 2026-05-14

Date(s) :

2026-05-14

Vide grenier d’Anost, organisé par le Comité des Fêtes. Venez chiner, vendre, dénicher des trésors cachés et profiter d’une ambiance conviviale au cœur du village. Objets anciens, vêtements, livres, jouets, déco… il y en aura pour tous les goûts ! .

Place centrale Anost 71550 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 89 33 76 57

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : VIDE GRENIER D’ANOST

L’événement VIDE GRENIER D’ANOST Anost a été mis à jour le 2026-02-13 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)