VIDE GRENIER D’ANOST Anost
VIDE GRENIER D’ANOST Anost jeudi 14 mai 2026.
VIDE GRENIER D’ANOST
Place centrale Anost Saône-et-Loire
Tarif : 2.5 – 2.5 – 2.5 EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14
fin : 2026-05-14
Date(s) :
2026-05-14
Vide grenier d’Anost, organisé par le Comité des Fêtes. Venez chiner, vendre, dénicher des trésors cachés et profiter d’une ambiance conviviale au cœur du village. Objets anciens, vêtements, livres, jouets, déco… il y en aura pour tous les goûts ! .
Place centrale Anost 71550 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 89 33 76 57
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : VIDE GRENIER D’ANOST
L’événement VIDE GRENIER D’ANOST Anost a été mis à jour le 2026-02-13 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)