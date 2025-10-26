Vide grenier dans le cadre de la Foire d’Automne Beaulieu-sur-Dordogne
Place du Champ de Mars Beaulieu-sur-Dordogne Corrèze
Le Comité des fêtes de Beaulieu organise sa foire d’automne avec vide-greniers et marché des producteurs locaux .
Place du Champ de Mars Beaulieu-sur-Dordogne 19120 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 91 11 31
