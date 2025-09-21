Vide-grenier d’Arès Arès
Esplanade Georges Dartiguelongue Arès Gironde
Tarif : – –
Début : 2025-09-21
fin : 2025-09-21
2025-09-21
Venez chiner et faire de belles trouvailles au vide-grenier du Rotary le 21 septembre de 9h à 18h.
Objets uniques, bonnes affaires et ambiance conviviale vous y attendent.
Tout public Gratuit.
Inscription obligatoire et renseignements au 06 62 67 32 44 ou par mail à rcnba.sec@gmail.com. .
Esplanade Georges Dartiguelongue Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 67 32 44
