Vide-grenier d’Arès Arès

Vide-grenier d’Arès Arès dimanche 21 septembre 2025.

Vide-grenier d’Arès

Esplanade Georges Dartiguelongue Arès Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-21

Venez chiner et faire de belles trouvailles au vide-grenier du Rotary le 21 septembre de 9h à 18h.

Objets uniques, bonnes affaires et ambiance conviviale vous y attendent.

Tout public Gratuit.

Inscription obligatoire et renseignements au 06 62 67 32 44 ou par mail à rcnba.sec@gmail.com. .

Esplanade Georges Dartiguelongue Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 67 32 44

English : Vide-grenier d’Arès

German : Vide-grenier d’Arès

Italiano :

Espanol : Vide-grenier d’Arès

L’événement Vide-grenier d’Arès Arès a été mis à jour le 2025-08-26 par Office de Tourisme d’Arès