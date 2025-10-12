Vide grenier d’automne place de la loi 1901 Saint-Médard-d’Eyrans
Vide grenier d’automne place de la loi 1901 Saint-Médard-d’Eyrans dimanche 12 octobre 2025.
Vide grenier d’automne
place de la loi 1901 Avenue du Cordon d’Or Saint-Médard-d’Eyrans Gironde
Début : 2025-10-12
fin : 2025-10-12
2025-10-12
Le comité des fêtes organise son traditionnel VIDE GRENIER d’automne, nous vous attendons nombreux en tant qu’exposants et visiteurs. .
place de la loi 1901 Avenue du Cordon d’Or Saint-Médard-d’Eyrans 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 67 87 43 52 stmedardenfete@gmail.com
