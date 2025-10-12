Vide grenier d’automne place de la loi 1901 Saint-Médard-d’Eyrans

Vide grenier d’automne place de la loi 1901 Saint-Médard-d’Eyrans dimanche 12 octobre 2025.

Vide grenier d’automne

place de la loi 1901 Avenue du Cordon d’Or Saint-Médard-d’Eyrans Gironde

Début : 2025-10-12

fin : 2025-10-12

2025-10-12

Le comité des fêtes organise son traditionnel VIDE GRENIER d’automne, nous vous attendons nombreux en tant qu’exposants et visiteurs. .

place de la loi 1901 Avenue du Cordon d’Or Saint-Médard-d’Eyrans 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 67 87 43 52 stmedardenfete@gmail.com

