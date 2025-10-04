Vide grenier Domitys « Les sources de gascogne » Dax

Vide grenier Domitys « Les sources de gascogne » Dax samedi 4 octobre 2025.

Vide grenier

Domitys « Les sources de gascogne » 54 rue labadie Dax Landes

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-10-04

Vide grenier organisé par la résidence seniors Domitys « Les sources de gascogne ».

Réservez votre emplacement dès à présent et/ ou venez chiner le samedi 4 octobre.

Sur le parking et le parvis de la résidence.

Ouvert à tous .

Domitys « Les sources de gascogne » 54 rue labadie Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 58 56 60

English : Vide grenier

German : Vide grenier

Italiano :

Espanol : Vide grenier

L’événement Vide grenier Dax a été mis à jour le 2025-08-26 par OT Grand Dax