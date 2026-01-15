Vide grenier Salle Amélie Charrière Dax
Vide grenier Salle Amélie Charrière Dax dimanche 1 février 2026.
Vide grenier
Salle Amélie Charrière 98 av Francis Planté Dax Landes
Tarif : 0 – 0 – -3 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-01
fin : 2026-02-01
Date(s) :
2026-02-01
Organisé par Dax Music Festival
Concert de Nollie Cab à partir de 12h30. .
Salle Amélie Charrière 98 av Francis Planté Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 60 76 37 72 daxmusicfestival@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Vide grenier
L’événement Vide grenier Dax a été mis à jour le 2026-01-13 par OT Grand Dax