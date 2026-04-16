Aujeurres

Vide-grenier de Aujeurres

Place de la Peûte Bête Aujeurres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Tout public

Vide-greniers avec buvette & restauration sur place. .

Place de la Peûte Bête Aujeurres 52190 Haute-Marne Grand Est +33 6 04 01 75 36 marche.aujeurres@icloud.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Vide-grenier de Aujeurres Aujeurres a été mis à jour le 2026-04-09 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne