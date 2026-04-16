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Vide-grenier de Aujeurres Aujeurres

Vide-grenier de Aujeurres Aujeurres

Vide-grenier de Aujeurres Aujeurres dimanche 31 mai 2026.

Adresse : Place de la Peûte Bête

Ville : 52190 Aujeurres

Département : Haute-Marne

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Tarif : 0 0 Gratuit Entrée libre

Aujeurres

Vide-grenier de Aujeurres

Place de la Peûte Bête Aujeurres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31
fin : 2026-05-31

Date(s) :
2026-05-31

Tout public
Vide-greniers avec buvette & restauration sur place.   .

Place de la Peûte Bête Aujeurres 52190 Haute-Marne Grand Est +33 6 04 01 75 36  marche.aujeurres@icloud.com

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English :

L’événement Vide-grenier de Aujeurres Aujeurres a été mis à jour le 2026-04-09 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne

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