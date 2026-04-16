Vide-grenier de Aujeurres Aujeurres
Vide-grenier de Aujeurres Aujeurres dimanche 31 mai 2026.
Aujeurres
Vide-grenier de Aujeurres
Place de la Peûte Bête Aujeurres Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
Tout public
Vide-greniers avec buvette & restauration sur place. .
Place de la Peûte Bête Aujeurres 52190 Haute-Marne Grand Est +33 6 04 01 75 36 marche.aujeurres@icloud.com
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English :
L’événement Vide-grenier de Aujeurres Aujeurres a été mis à jour le 2026-04-09 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne