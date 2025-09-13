Vide grenier de Beaulieu rue du cherche midi Nantes

Vide grenier de Beaulieu rue du cherche midi Nantes samedi 13 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-13 09:00 – 18:00

Gratuit : non Exposants : Stand 3 mètres: 7€ / carte blanche: 5€Stand 6 mètres: 12€ / carte blanche: 10€ Il reste des places pour les exposants, l’inscription se fait tout l’été :? par mail: b.e.a.videgrenierbeaulieu44@gmail.com? ou lors des permanences au CSC Beaulieu (4 rue Marc Vaubourgoin) le 21 aout et le 3 septembre de 16h30 à 19h30.Stand 3 mètres: 7€ / carte blanche: 5€Stand 6 mètres: 12€ / carte blanche: 10€N’hésitez pas à vous inscrire et à diffuser l’information librement.Clôture des inscriptions le 11 Septembre 2025 inclus. Tout public, Adulte, En famille, Etudiant, Jeune Public, Personne en situation de handicap, Senior

rue du cherche midi Nantes 44021

06 61 83 66 72