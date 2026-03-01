Vide grenier de Bergon Bergon Missillac

Vide grenier de Bergon

Bergon 25 Rue du dolmen Missillac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 08:00:00

fin : 2026-04-26 19:00:00

Date(s) :

2026-04-26

L’association Les Amis de Bergon organise son 30ème vide grenier brocante

Rendez-vous le dimanche 26 avril à Bergon.

De 8h00 à 19h00

Pour les exposants

Réservation obligatoire,

Arrivée possible dès 06h00,

Le tarif de l’emplacement est de 3€ le mètre (6 mètres minimum par réservation),

La paiement par carte bancaire est possible.

Pour les visiteurs

Entrée gratuite.

Accès PMR.

Contact Les Amis de Bergon

06 61 83 64 45 .

Bergon 25 Rue du dolmen Missillac 44780 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr

