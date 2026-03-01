Vide grenier de Bergon Bergon Missillac
Vide grenier de Bergon Bergon Missillac dimanche 26 avril 2026.
Vide grenier de Bergon
Bergon 25 Rue du dolmen Missillac Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 08:00:00
fin : 2026-04-26 19:00:00
Date(s) :
2026-04-26
L’association Les Amis de Bergon organise son 30ème vide grenier brocante
Rendez-vous le dimanche 26 avril à Bergon.
De 8h00 à 19h00
Pour les exposants
Réservation obligatoire,
Arrivée possible dès 06h00,
Le tarif de l’emplacement est de 3€ le mètre (6 mètres minimum par réservation),
La paiement par carte bancaire est possible.
Pour les visiteurs
Entrée gratuite.
Accès PMR.
Contact Les Amis de Bergon
06 61 83 64 45 .
Bergon 25 Rue du dolmen Missillac 44780 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Vide grenier de Bergon Missillac a été mis à jour le 2026-03-01 par ADT44