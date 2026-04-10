Vide-grenier de Bricon Bricon
Vide-grenier de Bricon Bricon dimanche 7 juin 2026.
Bricon
Vide-grenier de Bricon
Place de la mairie Bricon Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Tout public
Rendez-vous le dimanche 7 juin pour le vide-grenier de Bricon, organisé par la société de chasse de Bricon.
Château gonflable, buvette et restauration sur place. .
Place de la mairie Bricon 52120 Haute-Marne Grand Est +33 6 38 67 23 11
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English :
L’événement Vide-grenier de Bricon Bricon a été mis à jour le 2026-04-10 par Antenne des Trois Forêts