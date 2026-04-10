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Vide-grenier de Bricon Bricon

Vide-grenier de Bricon Bricon

Vide-grenier de Bricon Bricon dimanche 7 juin 2026.

Adresse : Place de la mairie

Ville : 52120 Bricon

Département : Haute-Marne

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Tarif : 0 0 Gratuit Entrée libre

Bricon

Vide-grenier de Bricon

Place de la mairie Bricon Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07

Date(s) :
2026-06-07

Tout public
Rendez-vous le dimanche 7 juin pour le vide-grenier de Bricon, organisé par la société de chasse de Bricon.
Château gonflable, buvette et restauration sur place.   .

Place de la mairie Bricon 52120 Haute-Marne Grand Est +33 6 38 67 23 11 

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English :

L’événement Vide-grenier de Bricon Bricon a été mis à jour le 2026-04-10 par Antenne des Trois Forêts