Vide grenier de Bussières-les-Belmont Champsevraine
Vide grenier de Bussières-les-Belmont Champsevraine dimanche 2 août 2026.
Champsevraine
Vide grenier de Bussières-les-Belmont
Rue de Meuge et rue de l’église Champsevraine Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
Tout public
Buvette et restauration sur place. .
Rue de Meuge et rue de l’église Champsevraine 52500 Haute-Marne Grand Est +33 6 74 61 47 35
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English :
L’événement Vide grenier de Bussières-les-Belmont Champsevraine a été mis à jour le 2026-04-09 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne