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Vide grenier de Bussières-les-Belmont Champsevraine

Vide grenier de Bussières-les-Belmont Champsevraine

Vide grenier de Bussières-les-Belmont Champsevraine dimanche 2 août 2026.

Adresse : Rue de Meuge et rue de l'église

Ville : 52500 Champsevraine

Département : Haute-Marne

Début : dimanche 2 août 2026

Fin : dimanche 2 août 2026

Tarif : 0 0 Gratuit Entrée libre

Champsevraine

Vide grenier de Bussières-les-Belmont

Rue de Meuge et rue de l’église Champsevraine Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02
fin : 2026-08-02

Date(s) :
2026-08-02

Tout public
Buvette et restauration sur place.   .

Rue de Meuge et rue de l’église Champsevraine 52500 Haute-Marne Grand Est +33 6 74 61 47 35 

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English :

L’événement Vide grenier de Bussières-les-Belmont Champsevraine a été mis à jour le 2026-04-09 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne