Champsevraine

Vide grenier de Bussières-les-Belmont

Rue de Meuge et rue de l’église Champsevraine Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

Tout public

Buvette et restauration sur place. .

Rue de Meuge et rue de l’église Champsevraine 52500 Haute-Marne Grand Est +33 6 74 61 47 35

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English :

L’événement Vide grenier de Bussières-les-Belmont Champsevraine a été mis à jour le 2026-04-09 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne