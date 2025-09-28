Vide Grenier de Castelmouly à la maison de retraite Castelmouly Bagnères-de-Bigorre

Vide Grenier de Castelmouly à la maison de retraite Castelmouly Bagnères-de-Bigorre dimanche 28 septembre 2025.

Vide Grenier de Castelmouly

à la maison de retraite Castelmouly BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-28 08:00:00

fin : 2025-09-28 18:00:00

Date(s) :

2025-09-28

Vide greniers organisé par l’association Pour nos ainés de Castelmouly, au profit des résidents de l’EHPAD/USLD Castelmouly à Bagnères-de-Bigorre.

Sur place, vous trouverez une buvette avec des sandwich, des pâtisseries et des boissons.

Les bénéfices serviront à organiser des activités et des sorties pour l’ensemble des résidents.

Venez nombreux !

à la maison de retraite Castelmouly BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 02 79 58 91

English :

Garage sale organized by the Pour nos ainés de Castelmouly association, to benefit the residents of the EHPAD/USLD Castelmouly in Bagnères-de-Bigorre.

There will be a refreshment stand with sandwiches, pastries and drinks.

Profits will be used to organize activities and outings for all residents.

We look forward to seeing you there!

German :

Dieser Flohmarkt wird vom Verein Pour nos ainés de Castelmouly organisiert und kommt den Bewohnern des Pflegeheims EHPAD/USLD Castelmouly in Bagnères-de-Bigorre zugute.

Vor Ort finden Sie einen Imbiss mit Sandwiches, Gebäck und Getränken.

Mit dem Erlös werden Aktivitäten und Ausflüge für die Bewohner organisiert.

Kommen Sie zahlreich!

Italiano :

Vendita di garage organizzata dall’associazione Pour nos ainés de Castelmouly, a favore dei residenti dell’EHPAD/USLD Castelmouly di Bagnères-de-Bigorre.

Sarà presente un punto di ristoro che servirà panini, pasticcini e bevande.

Il ricavato sarà destinato all’organizzazione di attività e gite per tutti i residenti.

Non vediamo l’ora di vedervi lì!

Espanol :

Venta de garaje organizada por la asociación Pour nos ainés de Castelmouly, en beneficio de los residentes del EHPAD/USLD Castelmouly de Bagnères-de-Bigorre.

Habrá un chiringuito en el que se servirán bocadillos, bollería y bebidas.

La recaudación se destinará a la organización de actividades y salidas para todos los residentes.

Esperamos contar con su presencia

L’événement Vide Grenier de Castelmouly Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2025-09-08 par Pôle du Tourmalet |CDT65