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Vide grenier de Cléron rue de l’Église Cléron

Vide grenier de Cléron rue de l’Église Cléron

Vide grenier de Cléron rue de l’Église Cléron dimanche 14 juin 2026.

Lieu : rue de l'Église

Adresse : Centre du village

Ville : 25330 Cléron

Département : Doubs

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Cléron

Vide grenier de Cléron

rue de l’Église Centre du village Cléron Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 08:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :
2026-06-14

Cléron Anim ‘en partenariat avec l ‘AEP organise son vide grenier le dimanche 14 juin 2026 dans le village.

A vos inscriptions.

Cléron Anim ‘   .

rue de l’Église Centre du village Cléron 25330 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 75 76 38 06  christine.malano@laposte.net

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English : Vide grenier de Cléron

L’événement Vide grenier de Cléron Cléron a été mis à jour le 2026-04-24 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON

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