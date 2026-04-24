Vide grenier de Cléron rue de l’Église Cléron
Vide grenier de Cléron rue de l’Église Cléron dimanche 14 juin 2026.
Cléron
Vide grenier de Cléron
rue de l’Église Centre du village Cléron Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 08:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00
Date(s) :
2026-06-14
Cléron Anim ‘en partenariat avec l ‘AEP organise son vide grenier le dimanche 14 juin 2026 dans le village.
A vos inscriptions.
Cléron Anim ‘ .
rue de l’Église Centre du village Cléron 25330 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 75 76 38 06 christine.malano@laposte.net
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English : Vide grenier de Cléron
L’événement Vide grenier de Cléron Cléron a été mis à jour le 2026-04-24 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON
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