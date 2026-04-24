Vide grenier de Cléron rue de l’Église Cléron

Cléron

Vide grenier de Cléron

rue de l’Église Centre du village Cléron Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 08:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Cléron Anim ‘en partenariat avec l ‘AEP organise son vide grenier le dimanche 14 juin 2026 dans le village.

A vos inscriptions.

Cléron Anim ‘ .

rue de l’Église Centre du village Cléron 25330 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 75 76 38 06 christine.malano@laposte.net

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English : Vide grenier de Cléron

L’événement Vide grenier de Cléron Cléron a été mis à jour le 2026-04-24 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON