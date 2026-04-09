Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Vide-grenier de Culmont Culmont

Vide-grenier de Culmont Culmont

Vide-grenier de Culmont Culmont dimanche 10 mai 2026.

Adresse : Rue du Haut

Ville : 52600 Culmont

Département : Haute-Marne

Début : dimanche 10 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Tarif : 0 0 Gratuit Entrée libre

Culmont

Vide-grenier de Culmont

Rue du Haut Culmont Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10
fin : 2026-05-10

Date(s) :
2026-05-10

Tout public
Vide grenier avec marché de producteurs et artisans locaux, expositions d’artistes locaux à la salle des fêtes.
Buvette et restauration sur place.   .

Rue du Haut Culmont 52600 Haute-Marne Grand Est +33 6 28 59 74 00 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Vide-grenier de Culmont Culmont a été mis à jour le 2026-04-09 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne