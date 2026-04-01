Vide-grenier de Fontet Halte nautique Fontet
Vide-grenier de Fontet Halte nautique Fontet dimanche 19 avril 2026.
Fontet
Vide-grenier de Fontet
Halte nautique 41 Tartifume N Fontet Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 07:00:00
fin : 2026-04-19 18:00:00
Date(s) :
2026-04-19
Grand vide-grenier toute la journée à la halte nautique de Fontet. Restauration rapide proposée sur place. .
Halte nautique 41 Tartifume N Fontet 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 61 08 30 mairire.de.fontet@orange.fr
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English : Vide-grenier de Fontet
L’événement Vide-grenier de Fontet Fontet a été mis à jour le 2026-04-11 par OT de l’Entre-deux-Mers
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