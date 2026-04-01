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Vide-grenier de Fontet Halte nautique Fontet

Vide-grenier de Fontet Halte nautique Fontet

Vide-grenier de Fontet Halte nautique Fontet dimanche 19 avril 2026.

Lieu : Halte nautique

Adresse : 41 Tartifume N

Ville : 33190 Fontet

Département : Gironde

Début : dimanche 19 avril 2026

Fin : dimanche 19 avril 2026

Heure de début : 07:00:00

Tarif : Gratuit

Fontet

Vide-grenier de Fontet

Halte nautique 41 Tartifume N Fontet Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 07:00:00
fin : 2026-04-19 18:00:00

Date(s) :
2026-04-19

Grand vide-grenier toute la journée à la halte nautique de Fontet. Restauration rapide proposée sur place.   .

Halte nautique 41 Tartifume N Fontet 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 61 08 30  mairire.de.fontet@orange.fr

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English : Vide-grenier de Fontet

L’événement Vide-grenier de Fontet Fontet a été mis à jour le 2026-04-11 par OT de l’Entre-deux-Mers

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