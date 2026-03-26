Vide-Grenier de Gourdon Gourdon
Vide-Grenier de Gourdon Gourdon vendredi 1 mai 2026.
Vide-Grenier de Gourdon
Boulevard Galiot de Genouilhac Gourdon Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 09:00:00
fin : 2026-05-01
Date(s) :
2026-05-01
Participez ou assistez au vide-grenier qui aura lieu en plein cœur de ville à Gourdon, évènement incontournable du printemps !
Véritable moment d’échange et de convivialité, le vide-grenier organisé par le Comité des fêtes de Gourdon attire de nombreux visiteurs enthousiastes en quête de bonnes affaires, mais aussi d’une expérience authentique dans une ambiance chaleureuse
Participez ou assistez au vide-grenier qui aura lieu en plein cœur de ville à Gourdon, évènement incontournable du printemps !
Véritable moment d’échange et de convivialité, le vide-grenier organisé par le Comité des fêtes de Gourdon attire de nombreux visiteurs enthousiastes en quête de bonnes affaires, mais aussi d’une expérience authentique dans une ambiance chaleureuse.
Venez nombreux pour faire de bonnes affaires et ouvrir votre week-end de printemps par une agréable journée en plein cœur de Gourdon !
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Boulevard Galiot de Genouilhac Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 6 88 15 95 01 comitedesfetes@gourdon.fr
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English :
Participate in or attend the garage sale to be held in the heart of Gourdon, a not-to-be-missed spring event!
A true moment of exchange and conviviality, the vide-grenier organized by the Comité des fêtes de Gourdon attracts many enthusiastic visitors in search of bargains, but also of an authentic experience in a warm atmosphere
L’événement Vide-Grenier de Gourdon Gourdon a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Gourdon
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