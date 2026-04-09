Grandchamp

Vide-grenier de Grandchamp

Rue du cul du sac Grandchamp Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Tout public

Vide-greniers avec buvette & restauration sur place.

Marché artisanal découvrez des créateurs locaux et des produits faits main.

Venez tester votre précision avec des boules pas comme les autres Concours de boules carrées … fun garanti ! .

Rue du cul du sac Grandchamp 52600 Haute-Marne Grand Est Lamicaledegrandchamp@gmail.com

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English :

L’événement Vide-grenier de Grandchamp Grandchamp a été mis à jour le 2026-04-09 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne