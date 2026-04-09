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Vide-grenier de Grandchamp Grandchamp

Vide-grenier de Grandchamp Grandchamp

Vide-grenier de Grandchamp Grandchamp dimanche 14 juin 2026.

Adresse : Rue du cul du sac

Ville : 52600 Grandchamp

Département : Haute-Marne

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Tarif : 0 0 Gratuit Entrée libre

Grandchamp

Vide-grenier de Grandchamp

Rue du cul du sac Grandchamp Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14

Date(s) :
2026-06-14

Tout public
Vide-greniers avec buvette & restauration sur place.

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Rue du cul du sac Grandchamp 52600 Haute-Marne Grand Est   Lamicaledegrandchamp@gmail.com

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English :

L’événement Vide-grenier de Grandchamp Grandchamp a été mis à jour le 2026-04-09 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne

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