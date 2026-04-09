Vide-grenier de Grandchamp Grandchamp
Vide-grenier de Grandchamp Grandchamp dimanche 14 juin 2026.
Grandchamp
Vide-grenier de Grandchamp
Rue du cul du sac Grandchamp Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Tout public
Vide-greniers avec buvette & restauration sur place.
Marché artisanal découvrez des créateurs locaux et des produits faits main.
Venez tester votre précision avec des boules pas comme les autres Concours de boules carrées … fun garanti ! .
Rue du cul du sac Grandchamp 52600 Haute-Marne Grand Est Lamicaledegrandchamp@gmail.com
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English :
L’événement Vide-grenier de Grandchamp Grandchamp a été mis à jour le 2026-04-09 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne