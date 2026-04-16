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Vide grenier de Jorquenay Humes-Jorquenay

Vide grenier de Jorquenay Humes-Jorquenay

Vide grenier de Jorquenay Humes-Jorquenay dimanche 19 juillet 2026.

Adresse : Rue des Tilleuls

Ville : 52200 Humes-Jorquenay

Département : Haute-Marne

Début : dimanche 19 juillet 2026

Fin : dimanche 19 juillet 2026

Tarif : 0 0 Gratuit Entrée libre

Humes-Jorquenay

Vide grenier de Jorquenay

Rue des Tilleuls Humes-Jorquenay Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-07-19

Tout public
Buvette et restauration sur place.   .

Rue des Tilleuls Humes-Jorquenay 52200 Haute-Marne Grand Est   joelle.desnouveaux@orange.fr

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English :

L’événement Vide grenier de Jorquenay Humes-Jorquenay a été mis à jour le 2026-04-09 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne

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