Vide grenier de Jorquenay Humes-Jorquenay
Vide grenier de Jorquenay Humes-Jorquenay dimanche 19 juillet 2026.
Humes-Jorquenay
Vide grenier de Jorquenay
Rue des Tilleuls Humes-Jorquenay Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
Tout public
Buvette et restauration sur place. .
Rue des Tilleuls Humes-Jorquenay 52200 Haute-Marne Grand Est joelle.desnouveaux@orange.fr
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English :
L’événement Vide grenier de Jorquenay Humes-Jorquenay a été mis à jour le 2026-04-09 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne