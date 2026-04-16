Humes-Jorquenay

Vide grenier de Jorquenay

Rue des Tilleuls Humes-Jorquenay Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Tout public

Buvette et restauration sur place. .

Rue des Tilleuls Humes-Jorquenay 52200 Haute-Marne Grand Est joelle.desnouveaux@orange.fr

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English :

L’événement Vide grenier de Jorquenay Humes-Jorquenay a été mis à jour le 2026-04-09 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne