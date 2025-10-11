VIDE GRENIER DE LA CAPÉCHADE Marseillan

​Venez chiner,changer et profiter de l’ambiance ! Et pour prolonger la journée, restez avec nous en soirée pour un apéro partagé. On vous attend nombreux pour une journée pleine de découvertes et de trouvailles !

La Capéchade organise son vide grenier .Nous sommes ravis de vous inviter à une belle journée de vide grenier dans le cadre convivial du jardin de La Capéchade. Que vous ayez envie de faire de belles trouvailles, de vous promener entre les stands ou simplement de profiter d’une ambiance chaleureuse, cet événement est fait pour vous ! Les exposants, tous adhérents de l’association, auront plaisir à partager avec vous leurs objets et trésors.Venez chiner, changer et profiter de l’ambiance ! Et pour prolonger la journée, restez avec nous en soirée pour un apéro partagé. On vous attend nombreux pour une journée pleine de découvertes et de trouvailles ! .

1 avenue de la Marine Marseillan 34340 Hérault Occitanie +33 7 50 68 06 16 accueil@lacapechade.org

English :

come and browse, change and enjoy the atmosphere! And to make the day even longer, join us in the evening for a shared aperitif. We look forward to seeing many of you for a day full of discoveries and finds!

German :

kommen Sie zum Stöbern, Abwechseln und Genießen der Atmosphäre! Und um den Tag zu verlängern, bleiben Sie am Abend bei einem gemeinsamen Aperitif bei uns. Wir erwarten Sie zahlreich für einen Tag voller Entdeckungen und Fundstücke!

Italiano :

venite a curiosare, a cambiare e a godervi l’atmosfera! E per rendere la giornata ancora più lunga, raggiungeteci la sera per un aperitivo condiviso. Vi aspettiamo per una giornata ricca di scoperte e ritrovamenti!

Espanol :

venga a curiosear, a cambiarse y a disfrutar del ambiente Y para alargar aún más la jornada, únase a nosotros por la noche para compartir un aperitivo. Le esperamos en una jornada llena de descubrimientos y hallazgos

