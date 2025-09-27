Vide-grenier de la Caserne Mellinet Caserne Mellinet/La Générale Nantes

Vide-grenier de la Caserne Mellinet Caserne Mellinet/La Générale Nantes samedi 27 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-27 09:00 – 17:00

Gratuit : non 12 € le stand de 2 x 3m. Entrée libre et gratuite pour les visiteurs Tout public

????Des artistes de l’association Le Crayon De Bois seront présents pour un vide-atelier.???? Un food truck nous régalera pour le déjeuner et le goûter.???? la soirée se poursuivra avec un cinéma en plein airInscriptions encore possibles

Caserne Mellinet/La Générale Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

https://www.helloasso.com/associations/la-generale-caserne-mellinet/evenements/vide-grenier-de-la-caserne-mellinet-1?fbclid=IwY2xjawMlJx1leHRuA2FlbQIxMAABHtHjOLjqLucAq6BA9oOYlTj9qcyUEUbUJOFv8rMTQEHEMgeItP-bBVkEdYYy_aem_acyesBXm1u5DRA3q6hAwkQ