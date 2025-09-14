Vide grenier de la Cazotte Broquiès

Vide grenier de la Cazotte Broquiès dimanche 14 septembre 2025.

Vide grenier de la Cazotte

Broquiès Aveyron

Début : 2025-09-14

fin : 2025-09-14

2025-09-14

Venez chiner des trouvailles !

Rendez-vous dimanche 14 septembre à 8h au hameau de la Cazotte pour un vide grenier !

Organisé par Les Amis de la Cazotte, ce vide-grenier est l’occasion idéale de chiner objets anciens, meubles, vêtements ou petits trésors du quotidien. Sur place buvette, restauration et musique pour agrémenter la journée.

Inscriptions jusqu’au 12 septembre au 06 65 56 93 29 .

Broquiès 12480 Aveyron Occitanie +33 6 65 56 93 29

English :

Come bargain hunting!

German :

Kommen Sie mit auf die Suche nach Fundstücken!

Italiano :

Venite a trovare qualche affare!

Espanol :

¡Venga y encuentre gangas!

L’événement Vide grenier de la Cazotte Broquiès a été mis à jour le 2025-09-03 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)