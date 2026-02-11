Vide Grenier de la Coopérative scolaire de l’Ecole Salle polyvalente Châtelaillon-Plage

Vide Grenier de la Coopérative scolaire de l’Ecole

Salle polyvalente Allée du Stade Châtelaillon-Plage Charente-Maritime

Début : 2026-03-01 09:00:00

fin : 2026-03-01 18:00:00

2026-03-01

Vide-grenier organisé le dimanche 1er mars, de 9h à 18h, à la salle polyvalente de Châtelaillon-Plage. Manifestation au profit de la coopérative scolaire de l’école maternelle Les Sables, réservée aux particuliers. Tarif exposant 4 € le mètre linéaire.

Salle polyvalente Allée du Stade Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine lessablesparents@gmail.com

English : School Cooperative Flea Market

Garage sale organized on Sunday March 1st, from 9am to 6pm, at the salle polyvalente in Châtelaillon-Plage. The event benefits the Les Sables nursery school cooperative, and is open to private individuals only. Exhibitor price: €4 per linear metre.

