Vide grenier de La Couronne Place du marché de La Couronne Martigues

Vide grenier de La Couronne Place du marché de La Couronne Martigues dimanche 7 septembre 2025.

Vide grenier de La Couronne

Dimanche 7 septembre 2025 de 7h30 à 18h. Place du marché de La Couronne La Couronne Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-07 07:30:00

fin : 2025-09-07 18:00:00

Date(s) :

2025-09-07

L’association Histoire, mémoire, patrimoine Provence organise un grand vide grenier sur la Place du marché de La Couronne, sur la Côte Bleue.

Les particuliers exposent les objets dont ils n’ont plus l’usage, afin de s’en départir en les vendant aux visiteurs.

Buvette sur place. .

Place du marché de La Couronne La Couronne Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 12 91 11 66 assohm2p@gmail.com

English :

The association Histoire, mémoire, patrimoine Provence is organising a huge garage sale in the market square at La Couronne, on the Côte Bleue.

German :

Der Verein Histoire, mémoire, patrimoine Provence organisiert einen großen Flohmarkt auf dem Marktplatz von La Couronne an der Côte Bleue. Anmeldung Aussteller per E-Mail an HM2P oder per Telefon.

Italiano :

L’associazione Histoire, mémoire, patrimoine Provence organizza una grande vendita di garage nella piazza del mercato di La Couronne, sulla Côte Bleue.

Espanol :

La asociación Histoire, mémoire, patrimoine Provence organiza una gran venta de garaje en la plaza del mercado de La Couronne, en la Côte Bleue. Inscripción de expositores por correo electrónico a HM2P o por teléfono.

L’événement Vide grenier de La Couronne Martigues a été mis à jour le 2025-08-18 par Office de Tourisme de Martigues