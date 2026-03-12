Vide grenier de La Couronne Place du marché de La Couronne Martigues
Vide grenier de La Couronne Place du marché de La Couronne Martigues dimanche 3 mai 2026.
Vide grenier de La Couronne
Dimanche 3 mai 2026 de 7h30 à 18h. Place du marché de La Couronne La Couronne Martigues Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 07:30:00
fin : 2026-05-03 18:00:00
Date(s) :
2026-05-03
L’association Histoire, mémoire, patrimoine Provence organise un grand vide grenier sur la Place du marché de La Couronne, sur la Côte Bleue.
Les particuliers exposent les objets dont ils n’ont plus l’usage, afin de s’en départir en les vendant aux visiteurs.
Buvette sur place. .
Place du marché de La Couronne La Couronne Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 12 91 11 66 assohm2p@gmail.com
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English :
The association Histoire, mémoire, patrimoine Provence is organising a huge garage sale in the market square at La Couronne, on the Côte Bleue.
L’événement Vide grenier de La Couronne Martigues a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme de Martigues