Vide grenier de la Cresse La Cresse
Vide grenier de la Cresse La Cresse dimanche 12 avril 2026.
Vide grenier de la Cresse
La Cresse Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-04-12
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
De 9h à 17h
Entrée gratuite
Stand de restauration, aligot saucisse, sandwich, gâteaux….animations balade à poneys, jeu gonflable
Inscription obligatoire avant le 12 avril 2026, 2 euros le mètre linéaire, vide grenier en extérieur, nouveau lieu dans le village cette année
infos au 06 71 61 27 55 .
La Cresse 12640 Aveyron Occitanie +33 6 71 61 27 55
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English :
L’événement Vide grenier de la Cresse La Cresse a été mis à jour le 2026-03-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)