Vide grenier de la Cresse

La Cresse Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-12

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

De 9h à 17h

Entrée gratuite

Stand de restauration, aligot saucisse, sandwich, gâteaux….animations balade à poneys, jeu gonflable

Inscription obligatoire avant le 12 avril 2026, 2 euros le mètre linéaire, vide grenier en extérieur, nouveau lieu dans le village cette année

infos au 06 71 61 27 55 .

La Cresse 12640 Aveyron Occitanie +33 6 71 61 27 55

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English :

L’événement Vide grenier de la Cresse La Cresse a été mis à jour le 2026-03-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)