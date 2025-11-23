Vide grenier de la FCPE Rue du Parc Marcheprime
dimanche 23 novembre 2025.
Vide grenier de la FCPE
Rue du Parc Complexe Emilie Andéol Marcheprime Gironde
Début : 2025-11-23
fin : 2025-11-23
2025-11-23
Venez chiner ou vendre les objets qui ne vous servent plus au vide-greniers organisé par la FCPE.
L’association FCPE organise un vide grenier de 9h à 18h au Complexe Émilie Andéol à Marcheprime au profit des écoles publiques élémentaire et maternelle.
Buvette et restauration sur place. .
Rue du Parc Complexe Emilie Andéol Marcheprime 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine fcpe.marcheprime@gmail.com
