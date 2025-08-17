Vide grenier de la fête Patronale Aubazat
Vide grenier de la fête Patronale Aubazat dimanche 17 août 2025.
Vide grenier de la fête Patronale
Aubazat Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-17 07:00:00
fin : 2025-08-17
Date(s) :
2025-08-17
Brocante organisée lors de la fête Patronale à Aubazat.
Buvette et restauration sur place.
Aubazat 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 04 26 88
English :
Flea market organized during the fête Patronale in Aubazat.
Refreshments and catering on site.
German :
Trödelmarkt, der während des Patronatsfests in Aubazat organisiert wird.
Getränke und Speisen vor Ort.
Italiano :
Mercatino delle pulci organizzato durante la Festa Patronale di Aubazat.
Ristoro e ristorazione in loco.
Espanol :
Mercadillo organizado durante la fiesta patronal de Aubazat.
Restauración y catering in situ.
L’événement Vide grenier de la fête Patronale Aubazat a été mis à jour le 2025-08-06 par Communauté de communes des rives Haut-Allier