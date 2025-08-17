Vide grenier de la fête Patronale Aubazat

Vide grenier de la fête Patronale Aubazat dimanche 17 août 2025.

Vide grenier de la fête Patronale

Aubazat Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-17 07:00:00
fin : 2025-08-17

Date(s) :
2025-08-17

Brocante organisée lors de la fête Patronale à Aubazat.
Buvette et restauration sur place.
  .

Aubazat 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 04 26 88 

English :

Flea market organized during the fête Patronale in Aubazat.
Refreshments and catering on site.

German :

Trödelmarkt, der während des Patronatsfests in Aubazat organisiert wird.
Getränke und Speisen vor Ort.

Italiano :

Mercatino delle pulci organizzato durante la Festa Patronale di Aubazat.
Ristoro e ristorazione in loco.

Espanol :

Mercadillo organizado durante la fiesta patronal de Aubazat.
Restauración y catering in situ.

L’événement Vide grenier de la fête Patronale Aubazat a été mis à jour le 2025-08-06 par Communauté de communes des rives Haut-Allier