Vide-grenier de la fête votive – Saint-Léon-sur-l’Isle, 11 mai 2025 06:00, Saint-Léon-sur-l'Isle.

Dordogne

Vide-grenier de la fête votive Boulodrome Saint-Léon-sur-l’Isle Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-11 06:00:00

fin : 2025-05-11 17:30:00

Date(s) :

2025-05-11

Vide-grenier de 6h à 17h30 au boulodrome.

Buvette et restauration sur place.

Tarif exposant 2 € / mètre

TROC 24, réservation 06 60 33 77 97

Boulodrome

Saint-Léon-sur-l’Isle 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 33 77 97

English : Vide-grenier de la fête votive

Garage sale from 6am to 5.30pm at the boulodrome.

Refreshments and catering on site.

Exhibitor price: 2 ? / meter

TROC 24, booking 06 60 33 77 97

German : Vide-grenier de la fête votive

Flohmarkt von 6 Uhr bis 17.30 Uhr im Boulodrome.

Getränke und Speisen vor Ort.

Ausstellertarif: 2 ? / Meter

TROC 24, Reservierung: 06 60 33 77 97

Italiano :

Vendita di garage dalle 6.00 alle 17.30 presso il boulodrome.

Ristoro e ristorazione sul posto.

Prezzo per gli espositori: 2 ? / metro

TROC 24, prenotazione: 06 60 33 77 97

Espanol : Vide-grenier de la fête votive

Venta de garaje de 6h a 17h30 en el boulodrome.

Refrescos y catering in situ.

Precio expositor: 2€ / metro

TROC 24, reservas: 06 60 33 77 97

