Vide-Grenier de la Foire d’Automne Azay-le-Rideau

Vide-Grenier de la Foire d’Automne Azay-le-Rideau dimanche 26 octobre 2025.

Vide-Grenier de la Foire d’Automne

Azay-le-Rideau Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-26

fin : 2025-10-26

Date(s) :

2025-10-26

La foire d’Automne réunit trois fêtes en plein centre d’Azay-le-Rideau. La traditionnelle fête de la pomme est accompagnée de la fête foraine. Le centre-ville réunira, producteurs, artisans, commerçants, associations et un vide grenier qui prendra place sur le parking des halles et la rue du lavoir.

Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 82 18 64 15 comitedesfetesridelloise@gmail.com

English :

The Autumn Fair brings together three festivals in the center of Azay-le-Rideau. The traditional apple festival is accompanied by the funfair. In the town center, producers, craftsmen, shopkeepers, associations and a garage sale will take place in the halles parking lot and rue du lavoir.

German :

Die Herbstmesse vereint drei Feste im Zentrum von Azay-le-Rideau. Das traditionelle Apfelfest wird von der Kirmes begleitet. Im Stadtzentrum versammeln sich Produzenten, Handwerker, Händler, Vereine und ein Flohmarkt, der auf dem Parkplatz der Markthallen und in der Rue du lavoir stattfindet.

Italiano :

La Fiera d’Autunno riunisce tre feste nel centro di Azay-le-Rideau. La tradizionale festa delle mele è accompagnata dal luna park. Nel centro del paese, produttori, artigiani, negozianti, associazioni e una vendita di garage si svolgeranno nel parcheggio delle Halles e in rue du lavoir.

Espanol :

La Feria de Otoño reúne tres festivales en el centro de Azay-le-Rideau. La tradicional fiesta de la manzana va acompañada del parque de atracciones. En el centro de la ciudad, productores, artesanos, comerciantes, asociaciones y una venta de garaje tendrán lugar en el aparcamiento de las Halles y en la rue du lavoir.

