Vide-grenier de la Gespe TARBES Tarbes

Vide-grenier de la Gespe TARBES Tarbes dimanche 21 septembre 2025.

Vide-grenier de la Gespe

TARBES Place André Guerlin Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-21

Le groupe Fête de la Gespe organise son traditionnel vide-grenier de rentrée !

Restauration sur place avec sandwichs, boissons café viennoiseries

Infos exposants

3€ le mètre linéaire payable sur place

Tables non fournies

Inscription au 06 77 18 09 66 ou 06 09 70 40 17 à partir de 18h

.

TARBES Place André Guerlin Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 16 72 76 51

English :

The Fête de la Gespe group is organizing its traditional back-to-school garage sale!

On-site catering with sandwiches, coffee and pastries

Exhibitor info

3? per linear meter payable on site

Tables not supplied

Registration on 06 77 18 09 66 or 06 09 70 40 17 from 18h

German :

Die Gruppe Fête de la Gespe organisiert ihren traditionellen Flohmarkt zum Schuljahresbeginn!

Verpflegung vor Ort mit Sandwiches, Kaffeegetränken und Gebäck

Infos für Aussteller:

3? pro laufendem Meter, zahlbar vor Ort

Tische werden nicht gestellt

Anmeldung unter 06 77 18 09 66 oder 06 09 70 40 17 ab 18 Uhr

Italiano :

Il gruppo Fête de la Gespe organizza il tradizionale mercatino autunnale!

Ristorazione in loco con panini, bevande, caffè e pasticcini

Informazioni per gli espositori

3? per metro lineare da pagare in loco

Tavoli non forniti

Registrazione allo 06 77 18 09 66 o allo 06 09 70 40 17 dalle 18h

Espanol :

El grupo Fête de la Gespe organiza su tradicional venta de garaje de otoño

Catering in situ con bocadillos, bebidas, café y bollería

Información para los expositores

3? por metro lineal a pagar in situ

No se proporcionan mesas

Inscripciones en el 06 77 18 09 66 o 06 09 70 40 17 a partir de las 18h

L’événement Vide-grenier de la Gespe Tarbes a été mis à jour le 2025-09-15 par OT de Tarbes|CDT65