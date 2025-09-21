Vide-grenier de la Gespe TARBES Tarbes
TARBES Place André Guerlin Tarbes Hautes-Pyrénées
Début : 2025-09-21
fin : 2025-09-21
2025-09-21
Le groupe Fête de la Gespe organise son traditionnel vide-grenier de rentrée !
Restauration sur place avec sandwichs, boissons café viennoiseries
Infos exposants
3€ le mètre linéaire payable sur place
Tables non fournies
Inscription au 06 77 18 09 66 ou 06 09 70 40 17 à partir de 18h
English :
The Fête de la Gespe group is organizing its traditional back-to-school garage sale!
On-site catering with sandwiches, coffee and pastries
Exhibitor info
3? per linear meter payable on site
Tables not supplied
Registration on 06 77 18 09 66 or 06 09 70 40 17 from 18h
German :
Die Gruppe Fête de la Gespe organisiert ihren traditionellen Flohmarkt zum Schuljahresbeginn!
Verpflegung vor Ort mit Sandwiches, Kaffeegetränken und Gebäck
Infos für Aussteller:
3? pro laufendem Meter, zahlbar vor Ort
Tische werden nicht gestellt
Anmeldung unter 06 77 18 09 66 oder 06 09 70 40 17 ab 18 Uhr
Italiano :
Il gruppo Fête de la Gespe organizza il tradizionale mercatino autunnale!
Ristorazione in loco con panini, bevande, caffè e pasticcini
Informazioni per gli espositori
3? per metro lineare da pagare in loco
Tavoli non forniti
Registrazione allo 06 77 18 09 66 o allo 06 09 70 40 17 dalle 18h
Espanol :
El grupo Fête de la Gespe organiza su tradicional venta de garaje de otoño
Catering in situ con bocadillos, bebidas, café y bollería
Información para los expositores
3? por metro lineal a pagar in situ
No se proporcionan mesas
Inscripciones en el 06 77 18 09 66 o 06 09 70 40 17 a partir de las 18h
