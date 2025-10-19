Vide grenier de la MAM Lanmeur
Vide grenier de la MAM Lanmeur dimanche 19 octobre 2025.
Vide grenier de la MAM
4 Rue du 19 Mars 1962 Lanmeur Finistère
Début : 2025-10-19 09:00:00
fin : 2025-10-19 17:00:00
2025-10-19
La MAM de Lanmeur Les enfants d’Eole organise un vide grenier à la Salle Steredenn.
Inscription pour les vendeurs jusqu’au 17 octobre 3,50€ le mètre linéaire. .
4 Rue du 19 Mars 1962 Lanmeur 29620 Finistère Bretagne +33 9 80 61 76 99
