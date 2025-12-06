Vide Grenier de la MAM Les P’tits Koalas Lignan-de-Bazas

Vide Grenier de la MAM Les P’tits Koalas

Salle des Fêtes Lignan-de-Bazas Gironde

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

2025-12-06

La MAM Les P’tits Koalas organise leur troisième vide grenier pour leur permettre l’achat de matériel ou l’organisation d’ateliers pour les enfants de la MAM (Maison d’Assistantes Maternelles) à Lignan de Bazas.

Pour les exposants Inscription jusqu’au 03/12/2026.

Accueil des exposants à partir de 7h, tableau fournies sur demande, lieu couvert, 2,5€ le mètre (paiement sur place en espèce + prévoir une pièce d’identité).

Ouverture au public de 8h à 18h.

Restauration sur place Café, thé, chocolat, viennoiseries, sandwichs et boissons). .

Salle des Fêtes Lignan-de-Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine

English : Vide Grenier de la MAM Les P’tits Koalas

