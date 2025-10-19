Vide grenier de la MAM ZAC de la Ville au Coq Saint-Briac-sur-Mer

Vide grenier de la MAM ZAC de la Ville au Coq Saint-Briac-sur-Mer dimanche 19 octobre 2025.

Vide grenier de la MAM

ZAC de la Ville au Coq Salle des fêtes Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-19 09:00:00

fin : 2025-10-19 17:00:00

Date(s) :

2025-10-19

La mam ty hiboux organise son vide greniers d’octobre.

Venez chiner, vendre, ou simplement flâner dans une ambiance conviviale..

Au fil des allées, entre bonnes affaires et belles trouvailles, profitez d’une pause gourmande à la table de l’association boissons chaudes et fraîches, douceurs sucrées ou en-cas salés vous seront proposés à la vente.

L’entrée au public sera ouverte de 9h à 17h où notre équipe sera très heureuse de vous y accueillir.

Tarif emplacement 6€/table fournie (2 tables max/exposant). .

ZAC de la Ville au Coq Salle des fêtes Saint-Briac-sur-Mer 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 83 52 86 83

