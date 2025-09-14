Vide Grenier de la Méthode 2025 rue de la Méthode, Nantes Nantes

Vide Grenier de la Méthode 2025 rue de la Méthode, Nantes Nantes dimanche 14 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-14 08:00 – 18:00

Gratuit : oui Gratuit pour les visiteurs, 12€ l’emplacement pour les exposants Gratuit pour les visiteursExposants : 12€ par emplacement de 4m par 3mSi le vide grenier n’est pas déjà complet, vous pouvez vous y inscrire à l’adresse suivante : https://www.mybrocante.fr/m/9440 Tout public – Age maximum : 99

Édition 2025 du vide grenier de la MéthodeLieu : rue de la Méthode à NantesHoraires : 8h – 18h

rue de la Méthode, Nantes Nantes 44036

https://www.mybrocante.fr/m/9440