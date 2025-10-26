Vide grenier de l’A.P.E. Les Parents d’Albert. Salle Omnisport Binic-Étables-sur-Mer
Début : 2025-10-26 08:00:00
fin : 2025-10-26 17:30:00
L’A.P.E. Les Parents d’Albert vous invite à son vide grenier annuel. Entrée gratuite. Buvette et restauration sur place. Exposants 5€ LE ML
Inscriptions apellesparentsdalbert@gmail.com, 06.74.04.62.70, via Hello Asso ou videgrenier.org. .
Salle Omnisport 11 Allée du Stade Binic-Étables-sur-Mer 22680 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 74 04 62 70
