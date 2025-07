VIDE GRENIER DE LA PÊCHE La Salvetat-sur-Agout

VIDE GRENIER DE LA PÊCHE La Salvetat-sur-Agout lundi 14 juillet 2025 .

VIDE GRENIER DE LA PÊCHE

Stade du Redoundel La Salvetat-sur-Agout Hérault

Début : 2025-07-14

fin : 2025-07-14

2025-07-14

Vide Grenier organisé par l’AAPPMA de La Salvetat

Buvette et Repas sur place à 12€00

Pour les exposants inscription avant le 10 juillet, 2€ le mètre linéaire .

Stade du Redoundel La Salvetat-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie +33 6 26 30 23 50 aappmasalvetat@outlook.fr

English :

Garage sale organized by the AAPPMA of La Salvetat

Refreshments and lunch on site at 12?00

German :

Vide Grenier organisiert von der AAPPMA de La Salvetat

Getränke und Mahlzeiten vor Ort um 12?00 Uhr

Italiano :

Mercato delle pulci organizzato dall’AAPPMA di La Salvetat

Bar e pasto in loco alle 12.00

Espanol :

Rastro organizado por la AAPPMA de La Salvetat

Bar y comida in situ a las 12h00

L’événement VIDE GRENIER DE LA PÊCHE La Salvetat-sur-Agout a été mis à jour le 2025-06-28 par 34 ADT34