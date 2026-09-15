AGENDA · Nantes99vues
Vide-grenier de la rue Branly Rue Branly Nantes
dimanche 20 septembre 2026 · Rue Branly · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-20 08:00 – 18:00
Gratuit : oui Gratuit visiteurs Tout public
Les emplacements sont situés rue Branly, à partir de l’angle de la rue du Douet-Garnier en remontant vers le boulevard des Anglais.Le foodtruck le p’tit truck en + proposera de la restauration sur place.???? Il reste quelques places exposants : inscriptions sur Hello Asso
Rue Branly Nantes 44042
https://www.helloasso.com/associations/association-de-la-rue-branly
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