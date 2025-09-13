Vide-grenier de la Tour d’Auvergne Rue la Tour d’Auvergne – côté République Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-13 – 21:30

Gratuit : oui Gratuit Adulte, En famille, Etudiant, Jeune Public, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public

Le quartier de la Tour d’Auvergne côté République organise son 1er vide-grenier. Au programme : stands, bonnes affaires, activités familiales, animations, jeux. Un après-midi joyeux en perspective !

Rue la Tour d’Auvergne – côté République Nantes 44200