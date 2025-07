Vide grenier de l’ACOS Ousse-Suzan

Vide grenier de l’ACOS Ousse-Suzan dimanche 31 août 2025.

Vide grenier de l’ACOS

Salle Multi-activités Ousse-Suzan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-31

fin : 2025-08-31

Date(s) :

2025-08-31

N’hésitez pas à venir chiner à ce vide grenier mis en place par l’Association Culturelle d’Ousse-Suzan.

Restauration et Buvette sur place

Exposants intérieur 8€ table + chaise (30tables dispo)

Extérieur 3€ le mètre linéaire (matériel non fourni)

Inscription par téléphone ou en ligne

N’hésitez pas à venir chiner à ce vide grenier mis en place par l’Association Culturelle d’Ousse-Suzan.

Restauration et Buvette sur place

Exposants intérieur 8€ table + chaise (30 tables dispo)

Extérieur 3€ le mètre linéaire (matériel non fourni )

Inscription par téléphone au 07 80 11 07 11 ou au 06 79 73 47 66

Ou inscription en ligne sur le site https://association-culturelle-d-ousse-suzan-1.s2.yapla.com/fr/accueil .

Salle Multi-activités Ousse-Suzan 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 73 47 66

English : Vide grenier de l’ACOS

Don’t hesitate to come and bargain at this garage sale organized by the Association Culturelle d’Ousse-Suzan.

Catering and refreshments on site

Exhibitors: indoor 8? table + chair (30 tables available)

Outside 3? per linear meter (equipment not supplied)

Registration by phone or online

German : Vide grenier de l’ACOS

Zögern Sie nicht, auf diesem von der Association Culturelle d’Ousse-Suzan organisierten Flohmarkt nach Schnäppchen zu suchen.

Essen und Trinken vor Ort

Aussteller: innen 8? Tisch + Stuhl (30 Stühle vorhanden)

Außenbereich 3? pro Meter (Material wird nicht gestellt)

Anmeldung per Telefon oder online

Italiano :

Non esitate a venire a contrattare in questo mercatino organizzato dall’Associazione Culturale Ousse-Suzan.

Catering e rinfreschi sul posto

Espositori: all’interno 8? tavolo + sedia (30 tavoli disponibili)

All’esterno: 3? per metro lineare (attrezzatura non fornita)

Iscrizione per telefono o online

Espanol : Vide grenier de l’ACOS

No dude en venir a regatear a esta venta de garaje organizada por la Asociación Cultural Ousse-Suzan.

Catering y refrescos in situ

Expositores: en el interior 8? mesa + silla (30 mesas disponibles)

Exterior: 3? por metro lineal (material no suministrado)

Inscripción por teléfono o en línea

L’événement Vide grenier de l’ACOS Ousse-Suzan a été mis à jour le 2025-07-26 par OT Morcenx