Vide grenier de Ladaux Ladaux

Le Bourg Ladaux Gironde

Le comité des fêtes de Ladaux organise un grand vide grenier et marché artisanal. Du vintage, de l’artisanat et des sourires votre rendez-vous de la rentrée. Ambiance conviviale, bonnes affaires et talents locaux, venez flâner avec nous. .

Le Bourg Ladaux 33760 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 36 02 36

