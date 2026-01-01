Vide grenier de l’Aide Humanitaire Halle des sports Chatuzange-le-Goubet

Vide grenier de l’Aide Humanitaire

Halle des sports 6016 Rue des Sports Chatuzange-le-Goubet Drôme

Début : 2026-01-18 06:30:00

fin : 2026-01-18 14:00:00

2026-01-18

Venez dénicher des trésors au vide grenier organisé par l’Aide Humanitaire de Chatuzange-le-Goubet, en soutien à la recherche médicale, cancer et sclérose en plaque. Venez nombreux !

Halle des sports 6016 Rue des Sports Chatuzange-le-Goubet 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 50 42 52 45 herino.dominique@orange.fr

English :

Come and unearth treasures at the garage sale organized by Aide Humanitaire de Chatuzange-le-Goubet, in support of medical research into cancer and multiple sclerosis. Come one, come all!

