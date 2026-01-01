Vide grenier de l’Aide Humanitaire Halle des sports Chatuzange-le-Goubet
Vide grenier de l’Aide Humanitaire Halle des sports Chatuzange-le-Goubet dimanche 18 janvier 2026.
Vide grenier de l’Aide Humanitaire
Halle des sports 6016 Rue des Sports Chatuzange-le-Goubet Drôme
Début : 2026-01-18 06:30:00
fin : 2026-01-18 14:00:00
2026-01-18
Venez dénicher des trésors au vide grenier organisé par l’Aide Humanitaire de Chatuzange-le-Goubet, en soutien à la recherche médicale, cancer et sclérose en plaque. Venez nombreux !
Halle des sports 6016 Rue des Sports Chatuzange-le-Goubet 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 50 42 52 45 herino.dominique@orange.fr
Come and unearth treasures at the garage sale organized by Aide Humanitaire de Chatuzange-le-Goubet, in support of medical research into cancer and multiple sclerosis. Come one, come all!
L’événement Vide grenier de l’Aide Humanitaire Chatuzange-le-Goubet a été mis à jour le 2026-01-07 par Valence Romans Tourisme