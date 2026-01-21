Vide Grenier de l’amicale de la RCSC Gardanne avenue du 8 mai 1945 Gardanne

Vide Grenier de l’amicale de la RCSC Gardanne

Samedi 28 février 2026 de 8h à 16h30. avenue du 8 mai 1945 Halle Léo Ferré Gardanne Bouches-du-Rhône

L’amicale de la Réserve Communale Sécurité Civile de Gardanne organise son vide grenier. Une tombola sera organisée au profit des enfants greffés suivis sur l’Hôpital la la Timone.

1 euro sur chaque réservation leur sera aussi reversé.

Inscription obligatoire exposants sur le site Helloasso https://www.helloasso.com/associations/amicale-de-reserve-communale-de-securite-civile-de-gardanne/evenements/vide-grenier-rcsc-gardanne-1



Permanence à la réserve communale les lundis et mercredis de 17h à 18h, 92 avenue Léo Lagrange



Buvette sur place



Inscriptions obligatoire 06 60 70 04 75 .

avenue du 8 mai 1945 Halle Léo Ferré Gardanne 13120 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

The amicale de la Réserve Communale Sécurité Civile de Gardanne organizes its garage sale. A tombola will be organized for the benefit of children receiving transplants at the Hôpital la Timone.

1 euro from each reservation will also be donated.

