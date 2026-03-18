VIDE-GRENIER DE L’AMICALE DES ÉCOLES –

Cers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Avis aux amateurs de brocante et de bonnes affaires ! L’Amicale des Écoles cersoises organise son traditionnel vide-grenier annuel. Installé dans le cadre spacieux du Stade Robert Miramond, cet événement rassemble de nombreux exposants et visiteurs.

C’est l’occasion idéale pour vider vos placards ou trouver l’objet rare à petit prix. Sur place, tout est prévu pour passer une agréable journée une buvette ainsi qu’un service de petite restauration vous permettront de vous accorder une pause gourmande entre deux trouvailles. L’intégralité des bénéfices participe au financement des activités et sorties pédagogiques des enfants des écoles de Cers. .

Cers 34420 Hérault Occitanie +33 6 47 71 43 11

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English : VIDE-GRENIER DE L’AMICALE DES ÉCOLES –

Calling all flea market and bargain hunters! The Amicale des Écoles cersoises organizes its traditional annual garage sale. Held at the spacious Stade Robert Miramond, the event attracts numerous exhibitors and visitors.

L’événement VIDE-GRENIER DE L’AMICALE DES ÉCOLES – Cers a été mis à jour le 2026-03-14 par 34 ADT34