Vide Grenier de l’Amicale des Pompiers du Teich. Plaine des Artigues Le Teich

Le Teich

Vide Grenier de l’Amicale des Pompiers du Teich.

Plaine des Artigues Halle du port Le Teich Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 08:00:00

fin : 2026-05-17 17:30:00

Date(s) :

2026-05-17

Venez vous divertir en famille au vide grenier organisé par l’amicale des pompiers du Teich.

Entrée libre.

Tout public.

Restauration et buvette sur place. .

Plaine des Artigues Halle du port Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine videgrenierpompiersduteich@gmail.com

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English : Vide Grenier de l’Amicale des Pompiers du Teich.

L’événement Vide Grenier de l’Amicale des Pompiers du Teich. Le Teich a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Le Teich