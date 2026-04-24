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Vide Grenier de l’Amicale des Pompiers du Teich. Plaine des Artigues Le Teich

Vide Grenier de l’Amicale des Pompiers du Teich. Plaine des Artigues Le Teich

Vide Grenier de l’Amicale des Pompiers du Teich. Plaine des Artigues Le Teich dimanche 17 mai 2026.

Lieu : Plaine des Artigues

Adresse : Halle du port

Ville : 33470 Le Teich

Département : Gironde

Début : dimanche 17 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Le Teich

Vide Grenier de l’Amicale des Pompiers du Teich.

Plaine des Artigues Halle du port Le Teich Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 08:00:00
fin : 2026-05-17 17:30:00

Date(s) :
2026-05-17

Venez vous divertir en famille au vide grenier organisé par l’amicale des pompiers du Teich.
Entrée libre.
Tout public.
Restauration et buvette sur place.   .

Plaine des Artigues Halle du port Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine   videgrenierpompiersduteich@gmail.com

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English : Vide Grenier de l’Amicale des Pompiers du Teich.

L’événement Vide Grenier de l’Amicale des Pompiers du Teich. Le Teich a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Le Teich

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