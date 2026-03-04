Vide-grenier de l’Amicale RCSC de Mouriès Parc du Moulin Peyre Mouriès

Vide-grenier de l’Amicale RCSC de Mouriès

Dimanche 26 avril 2026 de 7h à 17h30.

Sous réserve de conditions météo favorables. Parc du Moulin Peyre Avenue Frédéric Mistral Mouriès Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 07:00:00

fin : 2026-04-26 17:30:00

Date(s) :

2026-04-26

Venez dénicher des bonnes affaires au vide-greniers au Parc du Moulin Peyre à Mouriès dimanche 26 avril, de 7h30 à 17h !

Organisé par l’Amicale de la Réserve Communale Sécurité Civile (anciennement Comité Communal Feux de Forêt)



Rendez-vous au Parc du Moulin Peyre pour flâner et dénicher des pièces rares ou insolites !

Food-truck et buvette sur place



Pour les stands exposants, réservation obligatoire par téléphone auprès de l’organisateur .

Parc du Moulin Peyre Avenue Frédéric Mistral Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 86 40 22 63

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and pick up some bargains at the garage sale in the Parc du Moulin Peyre in Mouriès on Sunday 26 April, from 7.30am to 5pm!

L’événement Vide-grenier de l’Amicale RCSC de Mouriès Mouriès a été mis à jour le 2026-03-04 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles