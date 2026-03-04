Vide-grenier de l’Amicale RCSC de Mouriès Parc du Moulin Peyre Mouriès
Vide-grenier de l’Amicale RCSC de Mouriès Parc du Moulin Peyre Mouriès dimanche 26 avril 2026.
Dimanche 26 avril 2026 de 7h à 17h30.
Sous réserve de conditions météo favorables. Parc du Moulin Peyre Avenue Frédéric Mistral Mouriès Bouches-du-Rhône
Début : 2026-04-26 07:00:00
fin : 2026-04-26 17:30:00
2026-04-26
Venez dénicher des bonnes affaires au vide-greniers au Parc du Moulin Peyre à Mouriès dimanche 26 avril, de 7h30 à 17h !
Organisé par l’Amicale de la Réserve Communale Sécurité Civile (anciennement Comité Communal Feux de Forêt)
Rendez-vous au Parc du Moulin Peyre pour flâner et dénicher des pièces rares ou insolites !
Food-truck et buvette sur place
Pour les stands exposants, réservation obligatoire par téléphone auprès de l’organisateur .
Parc du Moulin Peyre Avenue Frédéric Mistral Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 86 40 22 63
English :
Come and pick up some bargains at the garage sale in the Parc du Moulin Peyre in Mouriès on Sunday 26 April, from 7.30am to 5pm!
